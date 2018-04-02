Стала известна программа фестиваля «Святой Георгий 2018»

В Орловской области 6 мая пройдёт пятнадцатый юбилейный Фестиваль «Святой Георгий 2018», сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Фестиваль православной молодежи «Святой Георгий» посвящен 1715-летию памяти Святаго Великомученика и Победоносца Георгия, 100-летию памяти святых Царственных Страстотерпцев, 350-летию Государственного флага России, 73-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Фестиваль пройдет в два этапа. На первом этапе иногородние участники могут прислать свои видеозаписи. Они принимаются с 29 марта по 16 апреля по адресу music.oryol@mail.ru.

Второй этап — прослушивание орловских участников пройдёт 29 апреля 2018 года, с 12.00 до 17.00 часов.

с 12:00 до 14:00 — участники из школ, лицеев, колледжей, средних специальных учебных заведений; участники из Орловской области;

с 14:00 до 16:00 — участники из высших учебных заведений, работающие участники.

Прослушивание состоится в зале Орловской государственной филармонии по адресу улица Ленина, д. 23.

Гала-концерт победителей фестиваля состоится 6 мая в концертном зале Конгресс-холла ТМК «Гринн». Начало в 18:30.