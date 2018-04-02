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Новый инвентарь поступил в распоряжение управляющей организации района
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Новый инвентарь поступил в распоряжение управляющей организации района 

Управа района Якиманка 50 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» закупили новый инвентарь специально для проведения месячника по благоустройству с 1 по 30 апреля.
— Какие-то орудия труда уже пришли в негодность и их необходимо было поменять, — пояснил директор управляющей организации Александр Чурилов.
На балансе учреждения находятся новые валики, кисточки и краски. Для общегородского субботника приобретены лопаты, грабли, перчатки и мешки. Инвентарь планируют выдавать жителям во время уборки территорий.
Общегородской субботник пройдет в Москве 14 и 21 апреля.
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