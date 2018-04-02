Новый инвентарь поступил в распоряжение управляющей организации района

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» закупили новый инвентарь специально для проведения месячника по благоустройству с 1 по 30 апреля.

— Какие-то орудия труда уже пришли в негодность и их необходимо было поменять, — пояснил директор управляющей организации Александр Чурилов

На балансе учреждения находятся новые валики, кисточки и краски. Для общегородского субботника приобретены лопаты, грабли, перчатки и мешки. Инвентарь планируют выдавать жителям во время уборки территорий.

Общегородской субботник пройдет в Москве 14 и 21 апреля.