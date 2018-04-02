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Как живут супергерои на пенсии
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Как живут супергерои на пенсии 

Ivi.ru 56 минут назад
Фото: Ivi.ru
Художница Леся Гусева придумала вселенную «Пенсионерию», где живут известные супергерои и суперзлодеи, когда становятся старичками.
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