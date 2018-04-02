Танцоры ансамбль «Хоровод цветов» из школы № 113 стали дипломантами Международного фестиваля

Мальчишки и девчонки из школы № 113 района Коньково готовились к престижному танцевальному конкурсу целый год. И результат получился замечательный.

Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду» проходит в столице каждый год. В этом году в номинации «Народная хореография» хореографический ансамбль «Хоровод цветов» 5-го корпуса школы № 113 стал дипломантом l степени. Поздравляем руководителя коллектива Дениса Владиславовича Зайчука и танцоров А. Кашинцеву, О. Лакоза, Д. Каменову, М. Саляеву, З. Филатову, М. Матвееву, К. Матасова К., С. Мамонтова, У. Миронову.