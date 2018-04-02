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Танцоры ансамбль «Хоровод цветов» из школы № 113 стали дипломантами Международного фестиваля
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Танцоры ансамбль «Хоровод цветов» из школы № 113 стали дипломантами Международного фестиваля 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Мальчишки и девчонки из школы № 113 района Коньково готовились к престижному танцевальному конкурсу целый год. И результат получился замечательный.
Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду» проходит в столице каждый год. В этом году в номинации «Народная хореография» хореографический ансамбль «Хоровод цветов» 5-го корпуса школы № 113 стал дипломантом l степени. Поздравляем руководителя коллектива Дениса Владиславовича Зайчука и танцоров А. Кашинцеву, О. Лакоза, Д. Каменову, М. Саляеву, З. Филатову, М. Матвееву, К. Матасова К., С. Мамонтова, У. Миронову.
Коньково: последние новости
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