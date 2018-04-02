Ещё
Жители Саратова создали петицию против закрытия отделения детской хирургии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Саратова создали петицию против закрытия отделения детской хирургии 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Саратовский медицинский университет планирует закрыть в клинической больнице им. Миротворцева детское отделение гнойной хирургии. Об этом сотрудникам медицинского учреждения сообщили в воскресенье, 1 апреля.
В приказе «О реструктуризации коечного фонда» также сообщается о ликвидации с 1 июня детского травматолого-ортопедического отделения. Как ранее стало известно, сокращение отделений осуществляется в целях оптимизации работы коечного фонда и выполнения целевых показателей клинических подразделений СГМУ.
Жители Саратова создали петицию на сайте change.org против закрытия детского отделения гнойной хирургии. В дальнейшем обращение местных жителей будет адресовано министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.
«Саратовцы боятся, что теперь в городе не будет места, где высококлассные хирурги в любое время дня и ночь проводят экстренные операции и спасают жизни детей. Ближайшее отделение находится в городе Волгоград», — сообщает автор петиции Ольга Федорова.
К моменту публикации петицию подписали 1960 человек. Напомним, в конце февраля жители Саратова собирали подписи против попустительства местных властей в вопросе благоустройства городских территорий.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Ребенок провалился в подземный бункер в Тюмени Власти: оператора полигона «Ядрово» привлекут к ответственности В Госдуме не поддержали идею регистрации аккаунтов соцсетей по паспорту
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение