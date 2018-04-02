Жители Саратова создали петицию против закрытия отделения детской хирургии

Саратовский медицинский университет планирует закрыть в клинической больнице им. Миротворцева детское отделение гнойной хирургии. Об этом сотрудникам медицинского учреждения сообщили в воскресенье, 1 апреля.

В приказе «О реструктуризации коечного фонда» также сообщается о ликвидации с 1 июня детского травматолого-ортопедического отделения. Как ранее стало известно, сокращение отделений осуществляется в целях оптимизации работы коечного фонда и выполнения целевых показателей клинических подразделений СГМУ.

Жители Саратова создали петицию на сайте change.org против закрытия детского отделения гнойной хирургии. В дальнейшем обращение местных жителей будет адресовано министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой

«Саратовцы боятся, что теперь в городе не будет места, где высококлассные хирурги в любое время дня и ночь проводят экстренные операции и спасают жизни детей. Ближайшее отделение находится в городе Волгоград», — сообщает автор петиции Ольга Федорова

К моменту публикации петицию подписали 1960 человек. Напомним, в конце февраля жители Саратова собирали подписи против попустительства местных властей в вопросе благоустройства городских территорий.