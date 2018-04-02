Сколько стоит патриотизм?

В последнее время очень модным в устах российской власти и общественности стало слово «патриотизм». Видимо, для сплочения людей, особенно молодых, нужно что-то, что бы громко звучало.

Интересно и другое: на патриотическое воспитание сегодня закладываются средства в федеральный и региональные бюджеты. Почти как в советские годы на работу комсомола и активную агитацию. То есть де-факто власть понимает, что бесплатно к этому самому патриотизму современную молодежь не привлечь. Что говорить, если даже с целью поднять явку среди юных россиян, проводились разного рода сомнительные конкурсы со смешным названием «Голосовач». Пришел на участок, сделал селфи, выложил в соцсеть — можешь выиграть смартфон. Или еще какую «плюшку». Устроители конкурсов прекрасно понимают, что только такими вот «плюшками» и можно молодежь затащить голосовать. А ведь на деле это — порочная практика, этакая продажа того, что должно быть не только бесплатным, но еще и почетным.

Вот и в Архангельской области проводятся разные конкурсы, выдаются гранты на патриотическое воспитание. Так, в 2017 году центром «Патриот» был объявлен конкурс проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан и на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Интересен и размер грантов: для юридических лиц — до 300 тысяч рублей, для физических лиц — до 100 тысяч. Вот и кинулись разные общественные организации и простые смертные за призами, почти как в «Поле чудес». Надо ли говорить, что сам конкурс — обычная формальность. Раз есть в бюджете деньги на патриотизм — их надо осваивать. Тем более, что в структуре правительства Архангельской области даже соответствующее ведомство существует во главе с Григорием Ковалевым. Тем самым, что не так давно попал в неприятный скандал с покупкой дорогой иномарки.

Меня, как человека любопытного, интересует один вопрос: а если бы за патриотическое воспитание не платили? Ну многие ведь в нашей стране делают то, за что иным платят, по зову сердца. Например, поисковики. Или педагоги, создающие и поддерживающие школьные музеи боевой славы. Или краеведы, исследующие историю городов, районов, помогающие в сохранении памятников. Как мне кажется, когда государство заказывает обществу «патриотическое воспитание», оно ждет чего-то конкретного. Например, лояльности действующей власти. И поддержки не всегда умных решений вроде очередного обострения отношений с западным миром. Вырастает новое поколение приспособленцев, желающих на красивых и вечных темах устроить себе уютное гнездышко где-нибудь в администрации или партии.

Современный патриот, получающий деньги из бюджета, при этом продолжает ездить на иностранных авто. Пользуется импортной бытовой техникой, программным обеспечением. Пьет заморский коньяк. Иногда даже держит деньги в швейцарском банке. И попутно отправляет своих детей учиться за границу. Но при этом он может и кваску с водочкой под селедку выпить. А заодно рассказать окружающим, что у России свой, особенный путь развития.

А еще меня поражает, как все забывают про патриотизм после Дня Победы. Вы придите на любой воинский мемориал в Архангельске где-нибудь в июне. Заросшие поля, высохшие неубранные цветы, полное запустение. Куда смотрят грантополучатели-патриоты? Или они поставили себе галочку, что провели «Бессмертный полк» и теперь можно расслабиться? Как-то тошновато лично мне от подобного «патриотизма».