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Подведены итоги конкурса детского рисунка «Весна идет, весне дорогу!»
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Подведены итоги конкурса детского рисунка «Весна идет, весне дорогу!» 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В спортивно-досуговом центре «Триумф» подвели итоги конкурса детского рисунка, в котором приняли участие ученики двух изостудий учреждения. Конкурс прошел под названием «Весна идет, весне дорогу!».
Возраст участников составил от трех до пятнадцати лет, поэтому они были разделены на четыре возрастные группы. Юным художникам предстояло нарисовать весну в любых ее проявлениях. И на бумаге появились яркие цветы, деревьями с зелеными листочками, разнообразные птицы, чудные мартовские коты и многое другое.
По итогам конкурса победителями стали восемнадцать ребят. Первые места заняли: Мария Черкасенко (категория 3-6 лет), Полина Мокрова и Виктория Волкова (7-9 лет), Валерия Лапина и Диана Сапонджян (10-13 лет), Юлия Полякова и Анастасия Бурячок (14-16 лет). Участники, не занявшие призовые места, получили приятные подарки и грамоты.
Отметим, что конкурсанты занимаются в изостудиях Семейных центров «Радуга» и «Разноцветная планета».
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