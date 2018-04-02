Канал СТС устраивает викторину по новому сериалу «Улётный экипаж»

С 2 апреля у наших друзей, канала СТС-Челябинск в 21:00 стартует новый проект «Улётный экипаж». В связи с этим канал запускает викторину по сериалу. Приз — фирменный комплект от героев: дорожная подушка и маску для сна. Всего разыгрывается три комплекта.

Чтобы получить подарки, нужно познакомиться с сериалом и после выбрать правильные варианты ответы на вопросы, перечисленные ниже. Ответы следует отправить на электронную почту pr@ctc-chel.ru (не забудьте указать имя, фамилию и контактный телефон!).

Вопросы следующие:

1. Во что играет экипаж?

А) «Бутылочку»

Б) «Мафию»

В) Прятки

2. Кто стал четвёртым стюардом?

А) Кулагин

Б) Полина

В) Митя

3. Новый парень Жанны — ….

А) Хоккеист

Б) Актёр

В) Ресторатор

4. Кто попал в кабину пилотов?

А) Китайский студент

Б) Тигр

В) Бухгалтер

5. Какой праздник у Полины?

А) 5-летие отношений с Антоном

Б) День рождения

В) Месяц работы пилотом