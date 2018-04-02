Ещё
Канал СТС устраивает викторину по новому сериалу «Улётный экипаж»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канал СТС устраивает викторину по новому сериалу «Улётный экипаж» 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
С 2 апреля у наших друзей, канала СТС-Челябинск в 21:00 стартует новый проект «Улётный экипаж». В связи с этим канал запускает викторину по сериалу. Приз — фирменный комплект от героев: дорожная подушка и маску для сна. Всего разыгрывается три комплекта.
Чтобы получить подарки, нужно познакомиться с сериалом и после выбрать правильные варианты ответы на вопросы, перечисленные ниже. Ответы следует отправить на электронную почту pr@ctc-chel.ru (не забудьте указать имя, фамилию и контактный телефон!).
Вопросы следующие:
1. Во что играет экипаж?
А) «Бутылочку»
Б) «Мафию»
В) Прятки
2. Кто стал четвёртым стюардом?
А) Кулагин
Б) Полина
В) Митя
3. Новый парень Жанны — ….
А) Хоккеист
Б) Актёр
В) Ресторатор
4. Кто попал в кабину пилотов?
А) Китайский студент
Б) Тигр
В) Бухгалтер
5. Какой праздник у Полины?
А) 5-летие отношений с Антоном
Б) День рождения
В) Месяц работы пилотом
Хорошие новости: последние новости
Челябинцев приглашают на премьеру экшн-комедии "Жажда смерти" Челябинских детей познакомят с этикетом и культурой старинных балов Челябинских детей познакомят с этикетом и культурой старинных балов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение