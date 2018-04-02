Канал СТС устраивает викторину по новому сериалу «Улётный экипаж» 

С 2 апреля у наших друзей, канала СТС-Челябинск в 21:00 стартует новый проект «Улётный экипаж». В связи с этим канал запускает викторину по сериалу. Приз — фирменный комплект от героев: дорожная подушка и маску для сна. Всего разыгрывается три комплекта.
Чтобы получить подарки, нужно познакомиться с сериалом и после выбрать правильные варианты ответы на вопросы, перечисленные ниже. Ответы следует отправить на электронную почту pr@ctc-chel.ru (не забудьте указать имя, фамилию и контактный телефон!).
Вопросы следующие:
1. Во что играет экипаж?
А) «Бутылочку»
Б) «Мафию»
В) Прятки
2. Кто стал четвёртым стюардом?
А) Кулагин
Б) Полина
В) Митя
3. Новый парень Жанны — ….
А) Хоккеист
Б) Актёр
В) Ресторатор
4. Кто попал в кабину пилотов?
А) Китайский студент
Б) Тигр
В) Бухгалтер
5. Какой праздник у Полины?
А) 5-летие отношений с Антоном
Б) День рождения
В) Месяц работы пилотом