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Танцуем под восьмибитные звуки
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Танцуем под восьмибитные звуки 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Насладиться музыкой, напоминающей звучание чипов из процессоров, или перенестись в те времена, когда все днями напролет «рубились» в игровые приставки, вы сможете 7 апреля в 21:00 в Арт-клубе «БарRe».
Организатор Юрий Мухин приоткрыл завесу предстоящего события: «Это эстетика старых игровых консолей и компьютеров. Такой вечеринки давненько не было, да и не хочется останавливаться в изучении электронной музыки. У нас будут представлены пять лайв-сетов от талантливых представителей курского электронного андеграунда: IQ, Cojam, Marmelad Sky, kpaxmal, Space Fuckers. Они работают в разных жанрах, например, chiptune, fakebite, bitpop, nintendocor. Также мы собираемся устроить небольшое „игровое безумие“ на старых приставках. Сам я от вечеринки ожидаю, как и всегда, волну веселья».
А гвоздем программы станет специальный гость из далекого города Пскова с экспериментальным проектом «БЕЗУМЕЦ».
Текст: Мария Набатчикова.
Фото: из группы VK.
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