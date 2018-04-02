Танцуем под восьмибитные звуки

Насладиться музыкой, напоминающей звучание чипов из процессоров, или перенестись в те времена, когда все днями напролет «рубились» в игровые приставки, вы сможете 7 апреля в 21:00 в Арт-клубе «БарRe».

Организатор Юрий Мухин приоткрыл завесу предстоящего события: «Это эстетика старых игровых консолей и компьютеров. Такой вечеринки давненько не было, да и не хочется останавливаться в изучении электронной музыки. У нас будут представлены пять лайв-сетов от талантливых представителей курского электронного андеграунда: IQ, Cojam, Marmelad Sky, kpaxmal, Space Fuckers. Они работают в разных жанрах, например, chiptune, fakebite, bitpop, nintendocor. Также мы собираемся устроить небольшое „игровое безумие“ на старых приставках. Сам я от вечеринки ожидаю, как и всегда, волну веселья».

А гвоздем программы станет специальный гость из далекого города Пскова с экспериментальным проектом «БЕЗУМЕЦ».

Текст: Мария Набатчикова.

Фото: из группы VK.