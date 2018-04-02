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Беляевского школьника представили к награде «За спасение утопающих»
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Беляевского школьника представили к награде «За спасение утопающих» 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
На днях Владимир Путин подписал указ о присвоении школьнику из Беляевки медаль «За спасение утопающих», сообщает 56nv.ru.
Напомним, что летом прошлого года 13-летний подросток спас второклассника, который чуть не утонул в реке Урал. Мальчик пришел туда в компании Виктора и еще нескольких детей. В какой-то момент младший школьник начал тонуть. Подросток, не задумываясь, бросился на помощь, подхватил его и потянул в сторону берега, борясь с течением.
Так 13-летний школьник проявил мужество, самоотверженность и сноровку, благодаря чему ему удалось вытащить семилетнего мальчика с середины реки и спасти этим ему жизнь.
Известно, что в прошлом году подростка за этот поступок уже награждали в региональном ГУ МЧС на фестивале «Созвездие мужества». О том, когда состоится награждение подростка на федеральном уровне, пока не известно.
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