Беляевского школьника представили к награде «За спасение утопающих»

На днях Владимир Путин подписал указ о присвоении школьнику из Беляевки медаль «За спасение утопающих», сообщает 56nv.ru.

Напомним, что летом прошлого года 13-летний подросток спас второклассника, который чуть не утонул в реке Урал. Мальчик пришел туда в компании Виктора и еще нескольких детей. В какой-то момент младший школьник начал тонуть. Подросток, не задумываясь, бросился на помощь, подхватил его и потянул в сторону берега, борясь с течением.

Так 13-летний школьник проявил мужество, самоотверженность и сноровку, благодаря чему ему удалось вытащить семилетнего мальчика с середины реки и спасти этим ему жизнь.