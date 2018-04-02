Пять вечеров: с Эдуардом Лимоновым и мифами о нижегородском ополчении

Понедельник, 2 апреля

Нижегородское ополчение начала XVII века: мифы и реальность

Открытая лекция кандидата исторических наук Павла Чеченкова.

Почему именно Нижний спас Россию? Как на самом деле звали Минина? Откуда он родом? Где произошло его воззвание к народу, и что он говорил? Почему ядро нижегородского ополчения составили не нижегородцы? Зачем Минину понадобился Пожарский? Как человек из простонародья смог повести за собой целый город? Почему ополченцы полгода отсиживались в Ярославле вместо того, чтобы спасать Москву? Что мы празднуем 4 ноября? Кто из нижегородцев участвовал в избрании царя Михаила Романова ? Где искать потомков Минина? Ответы на эти и другие вопросы можно будет услышать в обзорной лекции.

Где: Варварская, 3, Белый зал Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки (НГОУНБ) имени Ленина Когда: 17:00 Стоимость: free

Вторник, 3 апреля

Семинар на тему «Отличие мужчин и женщин при общении друг с другом».

Где: Marins Park Hotel (улица Советская, 12), 3 этаж конференц-зал «Нижний Новгород» Когда: 18:30 Стоимость: 1000 рублей

Среда, 4 апреля

Скандальный писатель встретится со своими поклонниками в Нижнем Новгороде.

Где: Дом книги, Советская, 14 Когда: 17.30 Стоимость: free

Четверг, 5 апреля

Евгений Соя Евгений приезжает со своими стихами. Он расскажет вам о том, что искал в сотнях городов, всё интимно — так и должно быть, когда в деле замешана поэзия. Такие вечера заставляют городские огни гореть ярче, машины — мчаться быстрее, а любовь становиться слаще. Подставляйте сердца весне (поэзии) и будьте счастливы.

Где: Большая Покровская, 21 Когда: 19.00 Стоимость: 400 рублей

Пятница, 6 апреля

Выставка «Исследования пейзажа»

Двухчастная выставка по исследованию собирательного образа нового пейзажа — это проекты, независимо существующие в одном выставочном пространстве — «Пустое место» Егора Плотникова и «Мембрана» Гёнсу Ан. Художники одного поколения, Егор Плотников и Гёнсу Ан, находясь в разных социально-культурных и географических измерениях, пытаются ответить на похожие вопросы — «Что есть место? Что есть пейзаж? Как и почему возникает напряжения в пограничных территориях между городом и окраиной? Какова судьба живописи как медиума?».

Где: Кремль, Арсенал Когда: с 12.00–21.00 Стоимость: 200 рублей