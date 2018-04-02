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KASTAMONU реализовала масштабный внутрикорпоративный проект
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KASTAMONU реализовала масштабный внутрикорпоративный проект 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Проект стартовал в ноябре 2017 года и завершился в марте 2018 года. Его цель — ознакомить детей и взрослых членов семьи с производством, на котором работают их родители.
Проект реализован по многочисленным просьбам и инициативе трудящихся коллектива. Программа посещения предполагала просмотр фильма о предприятии, беседу с руководством и сотрудниками, экскурсию на производство и неформальное общение. За все время действия программы на заводе побывали несколько сотен членов семей работников, что является уникальным для такого рода предприятий.
«Ключевым условием успеха в бизнесе, в производственной деятельности является развитие трудового коллектива и внутрикорпоративной культуры, — отмечает генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч. — Наши сотрудники отличаются высокой вовлеченностью в свое дело, готовностью оказать помощь и поддержку своим коллегам, уважительным отношением друг к другу. Благодаря реализации данной программы мы продемонстрировали семьям работников условия их труда, тем самым создавая комфортную атмосферу взаимопонимания не только на работе, но и в домашнем кругу».
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