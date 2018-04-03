В культурном центре на Куусинена отпраздновали день рождения Чуковского 

Ко дню рождения русского поэта и литературного критика Корнея Чуковского в библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) провели тематическую встречу, посвященную биографии писателя.
— Юных читателей познакомили с экспозицией книжной выставки «Добрый дедушка Корней». Также гости прослушали фрагменты из его сказок и стихов, — сообщила директор КЦ Татьяна Денисова. — В завершении ребят ждал мастер-класс, во время которого каждый смог смастерить свое «чудо-деревце».
Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)