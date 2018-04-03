Ещё
В культурном центре на Куусинена отпраздновали день рождения Чуковского
Далее:
Читайте также:
Ещё

В культурном центре на Куусинена отпраздновали день рождения Чуковского 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Наш район Котловка
Ко дню рождения русского поэта и литературного критика Корнея Чуковского в библиотеке № 43 на Куусинена (Культурный центр им. Драгунского) провели тематическую встречу, посвященную биографии писателя.
— Юных читателей познакомили с экспозицией книжной выставки «Добрый дедушка Корней». Также гости прослушали фрагменты из его сказок и стихов, — сообщила директор КЦ Татьяна Денисова. — В завершении ребят ждал мастер-класс, во время которого каждый смог смастерить свое «чудо-деревце».
Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Поэты их Хорошевки планируют выпустить третий сборник своих стихов Танцоры из Хорошевки стали первыми на международном фестивале-конкурсе «Весь мир как искусство» Юные читатели из Хорошевки приняли участие в литературном квесте «Зима»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки13
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение