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Юная донская вокалистка вошла в Книгу рекордов России
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Юная донская вокалистка вошла в Книгу рекордов России 

Деловое сообщество 2 часа назад
Фото: Деловое сообщество
Талантливая юная вокалистка из Новочеркасска вошла в Книгу рекордов России как: «Лауреат наибольшего количества международных конкурсов по вокальному мастерству за 1 год». Победу ей принес последний, 21 конкурс в польском городе Волин. Анастасия стала лауреатом 1-й степени международного детского конкурса по вокальному мастерству, в Польше она представляла город Новочеркасск. Воспитанница вокальной студии «Орфей» Центра эстетического воспитания детей «Эстетика» оказалась сильнее всех в номинации «эстрадный вокал» (соло).
Теперь она не может гордится не только первым местом, но и своим именем на страницах Книги рекордов России.
Это уже третий рекорд от жителей Ростовской области, попавший в книгу рекордов в 2018 году. Уже зафиксирован рекорд «Максимальное количество приседаний со штангой 50 кг за 1 час» в номинации спорт, «Наибольшее количество повторений акробатического колеса» в номинации дети и «Наибольшее количество отжиманий от пола на левой руке за 30 секунд» в номинации Воркаут. Всего же записей о рекордах донских жителей в книге насчитывается 35.
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