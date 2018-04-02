В кружке «Умелые ручки» освоили технику квиллинга

В дошкольном отделении № 2 ОК «Юго-Запад» ребята отметили приход настоящей весны работами в технике квиллинг. В кружке «Умелые ручки» ребята совместно с руководителем Еленой Гораш создали коллективные открытки с красивыми цветами.

Квиллинг — техника создания объемных композиций при помощи модулей, изготовленных из крученых фрагментов бумаги. Квиллинг для детей — отличный способ развивать художественные способности, мелкую моторику, усидчивость и старательность. Это идеальный вид творчества для дошкольников, поскольку он является безопасным и простым в освоении. Начинать обучение работе в технике квиллинг для детей допустимо уже при достижении возраста 4-5 лет.

Результаты работы дошколят порадовали самих ребят и их родителей.