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В кружке «Умелые ручки» освоили технику квиллинга
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В кружке «Умелые ручки» освоили технику квиллинга 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В дошкольном отделении № 2 ОК «Юго-Запад» ребята отметили приход настоящей весны работами в технике квиллинг. В кружке «Умелые ручки» ребята совместно с руководителем Еленой Гораш создали коллективные открытки с красивыми цветами.
Квиллинг — техника создания объемных композиций при помощи модулей, изготовленных из крученых фрагментов бумаги. Квиллинг для детей — отличный способ развивать художественные способности, мелкую моторику, усидчивость и старательность. Это идеальный вид творчества для дошкольников, поскольку он является безопасным и простым в освоении. Начинать обучение работе в технике квиллинг для детей допустимо уже при достижении возраста 4-5 лет.
Результаты работы дошколят порадовали самих ребят и их родителей.
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