Квартет музыкантов на Пушкинской организовал спонтанные народные пляски

Аккордеон, гитара, балалайка и домра — квартет ростовчан с народными инструментами зарядил позитивом жителей донской столицы. Первого апреля, в настоящий весенний и теплый денек ребята собрались на Пушкинской и исполняли всем знакомые народные песни. Пройти мимо было решительно невозможно, ноги сами пускались в пляс. Видео импровизированной вечеринки выложили в социальные сети. «Умнички, душа радуется!», «Это вам не унца-унца! Это русская музыка!», «Эх, фсе, я в пляс! У-ух» — комментируют ростовчане. Действительно, в отличную погоду и душа просит праздника.

https://youtu.be/3IbovMpiYkQ