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Квартет музыкантов на Пушкинской организовал спонтанные народные пляски
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Квартет музыкантов на Пушкинской организовал спонтанные народные пляски 

Деловое сообщество 2 часа назад
Аккордеон, гитара, балалайка и домра — квартет ростовчан с народными инструментами зарядил позитивом жителей донской столицы. Первого апреля, в настоящий весенний и теплый денек ребята собрались на Пушкинской и исполняли всем знакомые народные песни. Пройти мимо было решительно невозможно, ноги сами пускались в пляс. Видео импровизированной вечеринки выложили в социальные сети. «Умнички, душа радуется!», «Это вам не унца-унца! Это русская музыка!», «Эх, фсе, я в пляс! У-ух» — комментируют ростовчане. Действительно, в отличную погоду и душа просит праздника.
https://youtu.be/3IbovMpiYkQ
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