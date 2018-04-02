Что Алексей Тишайший сделал для России

Второй государь из рода Романовых, как известно, получил прозвище «Тишайший». Однако несмотря на свой характер, этот правитель серьезно повлиял на события в государстве Российском.

Романовская страсть к реформированию, которая в конце концов растворила в «немецком» московскую старину, началась не с преобразований Петра I, а с маленьких экспериментов Алексея Михайловича, которые стали серьёзными вызовами 500-летнему укладу Рюриковичей.

«Немецкие печатные листы»

Ген «европофилии» был заложен в Алексее Михайловиче еще в раннем детстве. Начался он с познавательных картинок, благодаря которым царевич учился познавать мир. На отпечатанных в Германии иллюстрациях (их и назвали «немецкие печатные листы») были изображены, разумеется, в «лютеранском духе», разные явления и предметы. Интересно, что чудесные картинки, которые, вероятно, воспринимались также, как пару лет назад iPad, были куплены прямо на московском рынке у иностранных торговцев за 3 алтына и 4 деньги.

Немецкое платье

Боярин Борис Морозов , который был воспитателем царевича, решил расширить у наследника русского престола кругозор в моде, дабы тот мог ярче подчеркнуть собственную индивидуальность. Он заказал для наследника русского престола у портных, живших на Кукуе (Немецкой слободе), несколько платьев «по фряжскому крою». Дабы сбалансировать вкусы царевича, Морозов вскоре заказал комплект и английских платьев у влиятельной «Muscovy Company», английскому торговому дому, имевшему со времен Ивана IV монополию на торговлю в России.

Западная пресса

Алексей Михайлович стал первым русским государем, регулярно читавшим европейские СМИ. Английские, французские, голландские и прочие газеты специально для него переводили в Посольском приказе. Избранные статьи царь зачитывал вслух боярам на заседаниях Боярской Думы . Это было грубым нарушением придворного этикета, так как читать государю должны были дьяки.

С 1659 году Алексей Михайлович пытался наладить регулярную доставку в Россию иностранных газет. В 1665 году с этой целью была организована первая регулярная почтовая линия, связавшая Москву с Ригой, а через неё с общеевропейской почтовой системой.

Нарушение церемониала

Алексей Михайлович решил пересмотреть сложность придворного церемониала в сторону его упрощения (по западным образцам). Кроме того, второй царь из Романовых стал первым в русской истории государем, который лично стал подписывать дипломатические акты и послания, что в глазах бояр было великой профанацией царской роли.

Следовавший за трендами

Во время военных походов Алексей Михалович воочию познакомился с европейским стилем жизни, некоторые элементы которого решил привнести в Россию. Например, с его легкой руки на Руси появились обои, а в своем дворце он поставил первые образцы европейской мебели в стиле «барокко».

Не был равнодушен царь и к европейским гаджетам. Так, увлекшись астрономией, он заказал себе в Дании телескоп. В конце же своего правления Алексей Михайлович дошло и до модернизации собственных транспортных средств: отменил русскую возку немецкой каретой.

Инновации в медицине

Следуя европейскому духу инноваций, Алексей Тишайший решил модернизировать отечественную медицину. Начать он решил с введения на Руси практики кровопускания, которая тогда была моднейшим направлением на Западе. Царь сначала с помощью немецкого доктора «отворил» кровь себе, а затем предложил испытать на себе инновацию и боярам. «Модернизацию» не поддержал консервативный боярин Родион Стрешнев, за что получил по лицу лично от государя.

Первый камерный театр

Церковь стойко держалась, наблюдая за увлечениями царя. Однако и терпению иерархов настал предел, когда в конце своей жизни Алексей Тишайший решил устроить во дворце камерные «комедийные действа», в которых порой участвовали иностранные актеры (как правило, из Немецкой слободы). Правда, священнослужители так и не смогли убедить царя в пагубном влиянии «интертеймента» на духовность. Алексей Михайлович остался непреклонным. Тем более комедии доставляли столько радости его детям. Особенно царевичу Петру.