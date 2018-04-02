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Daily Mail сообщил подробности продажи «Спасителя мира» Леонардо
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Daily Mail сообщил подробности продажи «Спасителя мира» Леонардо 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
Британский таблоид Daily Mail утверждает, что рекордная продажа «Спасителя мира» Леонардо да Винчи за $450 млн стала результатом стечения обстоятельств. Стоимость картины достигла рекордной величины в результате ожесточенных торгов двух анонимных покупателей — наследного саудовского принца Мохаммеда бин Салмана (который в результате и получил картину) и еще одно арабского принца — Мохаммеда бин Зайеда из ОАЭ. Каждый из них предполагал, что торгуется с представителем правящей династии Катара, являющейся соперником как ОАЭ, так и Саудовской Аравии. Таким образом, желание получить картину приобрело принципиальный характер. Ранее картину предлагали представителям Катара на частной продаже за $80 млн, но сделка так и не состоялась. Покупка бин Салманом картины Леонардо за столь крупную сумму в то время, когда правительство страны осуществляет меры жесткой экономии, стала предметом критики со стороны противников правящего режима в Саудовской Аравии. В результате бин Салман передал картину ОАЭ в обмен на яхту стоимостью $450 млн Министерство культуры ОАЭ пошло на эту сделку, чтобы получить картину Леонардо для музея Лувр Абу-Даби.
Источник: Daily Mail
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