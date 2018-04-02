Как на Корфу ловят рыбу, а потом ее вкусно готовят

Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.

Как известно, в Греции есть все, в том числе свежая рыба и морепродукты. Собственно говоря, очень многие греки живут совсем недалеко от моря. Поэтому они хорошо разбираются в рыбе и знают толк в рыбной кухне.

Будете на греческом острове Корфу на северо-западе страны (Corfu, местные жители называют его Керкира), обязательно выберите время для визита в самую южную его часть, в маленький городок Petriti. Примечателен он небольшим, но колоритным рыбным портом. В сезон каждый день рано утром сюда возвращаются рыбацкие баркасы с очередным уловом. Правда, чтобы увидеть эту живописную картину, вам придется проснуться еще до рассвета, но дело того стоит. Грациозные силуэты крохотных суденышек на горизонте на фоне восходящего из моря солнца наверняка понравятся эстетам, а вид еще живой рыбы, выгружаемой в ящиках на причал, порадует гурманов. Там и ресторанчик рядом имеется, справа на набережной, если смотреть на море. Правда, открывается он не раньше полудня, успеете погулять пока по окрестностям, зато в свежести подаваемой там рыбы не может быть никаких сомнений.

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