В ОКБ Ханты-Мансийска можно поставить прививку от клещевого энцефалита

Окружная клиническая больница приглашает жителей Ханты-Мансийска пройти вакцинацию против клещевого энцефалита и туляремии.

Нормальный курс вакцинации включает себя три прививки: вторая делается через один-три месяца после первой, третья — через 9–12 месяцев после первой.

Поставить прививку можно в прививочном кабинете консультативно-диагностической поликлиники. В кабинете № 1119 вас ждут с понедельника по четверг с 8.00 до 18.00. Пятница с 08.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00-12.30.

Прививочный кабинет детской поликлиники № 2134 работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 часов. Вакцинация организованных детских коллективов проводится в детских садах и школах.

Отметим, что Ханты-Мансийский округ расположен в полигостальном природном очаге, где обитает более 10 видов возбудителей инфекционных и паразитарных болезней, среди которых туляремия, вирусный клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз и другие. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ.

Более того, в Роспотребнадзоре по ХМАО отмечают, что в 2017 году в округе зарегистрировано 3092 случаев укуса клещами (186,0 на 100 тыс. населения) — это на 3,39% выше показателя 2016 года, когда было зарегистрировано 179,7 случаев на 100 тыс. населения.

Наиболее высокие показатели укусов клещей отмечены в Ханты-Мансийском районе (729,3 на 100 тыс. населения), в Кондинском районе (740,2 на 100 тыс. населения), в Нефтеюганском районе (553,2 на 100 тыс. населения).

В 2017 году зарегистрирован 1 летальный случай (6,7%) в Ханты-Мансийском районе; в 2016г году зарегистрирован также 1 летальный исхода (6,89%) в Ханты-Мансийском районе. Все умершие не привиты, специфическую иммунопрофилактику не получали.