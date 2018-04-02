Институт педиатрии примет участие в научной киференции, посвященной сложным случаям в медицине

Институт педиатрии примет участие в IV Всероссийской мультимедийной конференции «Актуальные вопросы современной перинатологии: „Сложный случай“.

Мероприятие пройдёт под председательством президента РАСПМ, академика РАН , профессора Н. Н. Володина, сопредседатель — руководитель исполкома СПР, академик РАН, профессор Л. С. Намазова-Баранова.

На конференции рассмотрят следующие вопросы: отводы от прививок у „проблемных“ детей; ​ на что ориентироваться при назначении и отмене антибиотиков; ​ когда дефицит железа можно игнорировать, а когда — нет; ​ орфанные заболевания: ошибки диагностики, которые могут стоить жизни; ​ пищевая аллергия — не всё так просто, как кажется; витамины: назначать или нет; оправдана ли ранняя выписка из роддома.

Организаторами мероприятия выступят Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) и Союз педиатров России (СПР).