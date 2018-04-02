Жителей Сургута за месяц научат быть здоровыми

2 апреля 2018 года — В Сургуте стартует акция «Время быть здоровым!» заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. На протяжении месяца в «Центре медицинской профилактики» города Сургута пройдут мероприятия для школьников и взрослых. Дети поучаствуют в конкурсе театральных миниатюр, интеллектуальных играх. Студенты покажут свой взгляд на профилактику заболеваний в конкурсе фотоколлажей. Массовая зарядка на городских улицах взбодрит всю семью, а на тематических семинарах мамы узнают, как уберечь родных от серьёзных заболеваний.

Персонал лечебно-профилактических учреждений Сургута тоже в стороне не останется. Будут уроки по здоровому образу жизни и укреплению иммунитета.

В осеннее-зимнем эпидемическом сезоне 2017-2018 года Сургут занимал последние места по количеству заболевших. Последняя сводка «Роспотребнадзора ХМАО-Югры» за 19 — 25 марта показала 989 больных простудой жителей Сургута на 100 тыс. населения города. В то время, как в соседнем Когалыме ОРВИ больны 1 721 человек на 100 тыс. населения.

Источник фотографии: freeshows.ru