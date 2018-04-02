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В Иркутске новорожденная умерла из-за отказа матери лечить ее от ВИЧ
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В Иркутске новорожденная умерла из-за отказа матери лечить ее от ВИЧ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В Иркутске четырехмесячная девочка скончалась в результате пневмоцистной пневмонии, поскольку ее мать отказывалась лечить ребенка от ВИЧ. Об этом сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.
В ведомстве уточнили, что новорожденная умерла еще в феврале 2018 года. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти ребенка, назначены ряд экспертиз.
«Мать ребенка была ВИЧ-инфицированной и не принимала мер к собственному лечению и к лечению дочери», — констатировали в СК.
Информагентство «БайкалПост», в свою очередь, цитирует пресс-службу «Центра СПИД» Иркутска, где заявили, что у девочки была диагностирована конечная стадия ВИЧ-инфекции.
«Легкие малышки буквально взорвались изнутри», — констатировали в медицинской организации.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
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