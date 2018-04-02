В Иркутске новорожденная умерла из-за отказа матери лечить ее от ВИЧ

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В Иркутске четырехмесячная девочка скончалась в результате пневмоцистной пневмонии, поскольку ее мать отказывалась лечить ребенка от ВИЧ. Об этом сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

В ведомстве уточнили, что новорожденная умерла еще в феврале 2018 года. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти ребенка, назначены ряд экспертиз.

«Мать ребенка была ВИЧ-инфицированной и не принимала мер к собственному лечению и к лечению дочери», — констатировали в СК.

Информагентство «БайкалПост», в свою очередь, цитирует пресс-службу «Центра СПИД» Иркутска, где заявили, что у девочки была диагностирована конечная стадия ВИЧ-инфекции.

«Легкие малышки буквально взорвались изнутри», — констатировали в медицинской организации.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».