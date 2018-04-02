В Иркутске расследуют смерть ребёнка, мать которого считала неизлечимую болезнь мифом

В Иркутске следователи выясняют обстоятельства смерти 4-месячной девочки. Её мать была ВИЧ-инфицированной, но не верила в болезнь и не лечила дочь, которая тоже была заражена. Городские следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент проводятся судебно-медицинские экспертизы, в частности, гистологическая, которая поможет установить причины смерти девочки. Трагедия произошла в начале февраля в Ивано-Матренинской больнице Иркутска, куда ребенок был доставлен в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у малышки конечную стадию ВИЧ-инфекции. Борьба за ее жизнь продолжалась более двух недель. Вирус спровоцировал тяжелое поражение легких, и девочка скончалась в результате пневмоцистной пневмонии. При этом мать девочки не верит, что ребенок умер от осложнений ВИЧ-инфекции и винит в случившемся врачей. ВИЧ как миф Как рассказал агентству «Интерфакс» пресс-секретарь Иркутского областного центра СПИД Василий Бучинский, мать девочки живет с гражданским мужем, который также ВИЧ-инфицирован, у пары еще двое детей школьного возраста. В 2017 году 28-летняя женщина вновь забеременела. Врачи сделали ей экспресс-анализ на неизлечимый вирус, который оказался положительным. Ей предложили провести терапию, которая помогла бы исключить передачу заболевания ребенку, но женщина отказалась.

В результате девочка родилась ВИЧ-положительной, но и после этого мать не согласилась на лечение, которое спасло бы жизнь её дочери.

Врачи пытались через суд добиться проведения принудительного лечения малышки, но безрезультатно. Суд отказал истцам «по формальным причинам». По словам Бучинского, женщина винит в трагедии врачей. С их доводами о необходимости лечения ВИЧ-инфекции она была не согласна. «Женщина упорно продолжала твердить, что ВИЧ — это миф, а её дочь залечивают вместо того, чтобы избавить от обычной пневмонии», — приводит слова Бучинского агентство. Трагедии можно было избежать

Как рассказали RT в Фонде «СПИД. ЦЕНТР», прием матерью и ребенком антиретровирусных препаратов помог бы избежать трагедии «практически наверняка». По словам представителя фонда Елены Долженко, нередко взрослый ВИЧ-инфицированный человек без лечения может прожить восемь-десять лет, в случае детей же болезнь развивается гораздо быстрее. «Впоследствии, когда симптомы начинают проявляться, люди нередко одумываются и начинают лечиться, однако есть и такие больные, которые отрицают существование вируса до самой смерти. В случае детей болезнь развивается гораздо быстрее», — рассказывает Долженко.

Точной статистики смертности среди ВИЧ-диссидентов в России не ведется, однако, начиная с 2015 года, известно о примерно 70 умерших людях, отказавшихся от лечения. В это число, помимо взрослых, включено и несколько детей, отмечают в фонде.

«Аналогичные случаи становятся все более видимыми с каждым годом в связи с появлением определенного интереса со стороны СМИ. Эта проблема существовала и раньше, просто на нее мало обращали внимание», — говорит Долженко.

Отрицающие болезнь

По словам Долженко, в России сегодня существует несколько неформальных групп ВИЧ-диссидентов, участники которых, помимо моральной поддержки и обмена информацией, помогают друг другу составлять отказы от лечения. В подобных группах нередко состоят и юристы. «Не имея необходимой поддержки от официальной медицины, люди идут в интернет, где находят информацию, что СПИДа не существует. Впоследствии, вместо того, чтобы принимать лекарства и жить полноценной жизнью, они становятся ВИЧ-диссидентами», — сетует активистка.

Существование подобных групп Долженко связывает как с медицинской безграмотностью среди её участников, так и с ошибками системы здравоохранения в сфере лечения ВИЧ-инфицированных.

По её словам, зачастую больные сталкиваются с грубым обращением со стороны врачей. Примечательно, что один из самых известных ВИЧ-диссидентов патологоанатом Владимир Агеев проживает именно в Иркутске. Он изучает проблему СПИДа с 1991 года. Заведуя кафедрой патологической анатомии Иркутского медуниверситета, он вскрыл более 30 трупов, которые имели эпид-номер ВИЧ-инфекции, но не указывал в причинах смерти СПИД, отрицая существование этого вируса.

По статистике Центра СПИД Иркутской области, около 33,5 тыс. жителей Прибайкалья ВИЧ-инфицированы. В 2017 году доля передачи ВИЧ от матерей детям была снижена до уровня 1,2%.