Поисковики отметили юбилей своего отряда на пейнтбольной площадке

Поисковому отряду «Дозор», который активно работает в колледже автоматизации и информационных технологий, исполнилось 10 лет.

Свой первый юбилей совсем недавно отметил поисковый отряд «Дозор». За это время поисковики из Богородского и других районов ВАО нашли и перезахоронили более 700 бойцов Великой Отечественной войны, на их счету десятки найденных имен.

Численность отряда ежегодно растет. Сотни ребят, которые окончили КАИТ-20 в разные годы, продолжают трудиться на раскопках, ездить на Вахты памяти, участвовать в разных памятных мероприятиях.

И вот поисковики решили в середине марта отметить 10-й день рождения клуба на пейнтбольной площадке. На праздничное соревнование приехали первенцы отряда (набор 2008 года), ребята, демобилизовавшиеся из армии, сегодняшние студенты, причем у некоторых уже есть свои дети, которые возможно, продолжат начатые дела своих родителей.

Во время праздника было множество воспоминаний, рассказов, смеха. Гвоздем программы стала пейнтбольная битва и видео-поздравление, подготовленное самими ребятами, с сообщениями о деятельности «Дозора».