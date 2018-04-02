Ещё
В Красногорском филиале Музея Победы обсудят преступления против человечности
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красногорском филиале Музея Победы обсудят преступления против человечности 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Круглый стол «Всем смертям назло» пройдет 4 апреля в Красногорском филиале Музея Победы.
«Значительная часть основной экспозиции Красногорского филиала Музея Победы посвящена теме военного плена. Поэтому мы не могли не организовать подобное мероприятие к памятной дате — Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей», — отметила Светлана Любенкова, заведующая Красногорским филиалом Музея Победы.
В мероприятии примут участие председатель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Инна Харламова, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Копылов, заведующий архивным отделом Научно-просветительного Центра «Холокост» Леонид Терушкин и другие.
Историки, архивисты и ветераны обсудят судьбы узников фашизма и роль Красной Армии в освобождении заключенных нацистских концлагерей.
Вести Подмосковья: последние новости
Игорь Брынцалов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в ТЦ Кемерова Из Волоколамска в Москву: автопробег "за правдой" В Волоколамском районе продолжается диспансеризация
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение