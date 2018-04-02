В Красногорском филиале Музея Победы обсудят преступления против человечности

Круглый стол «Всем смертям назло» пройдет 4 апреля в Красногорском филиале Музея Победы.

«Значительная часть основной экспозиции Красногорского филиала Музея Победы посвящена теме военного плена. Поэтому мы не могли не организовать подобное мероприятие к памятной дате — Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей», — отметила Светлана Любенкова, заведующая Красногорским филиалом Музея Победы.

Историки, архивисты и ветераны обсудят судьбы узников фашизма и роль Красной Армии в освобождении заключенных нацистских концлагерей.