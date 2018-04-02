В Красногорском филиале Музея Победы обсудят преступления против человечности 

Круглый стол «Всем смертям назло» пройдет 4 апреля в Красногорском филиале Музея Победы.
«Значительная часть основной экспозиции Красногорского филиала Музея Победы посвящена теме военного плена. Поэтому мы не могли не организовать подобное мероприятие к памятной дате — Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей», — отметила Светлана Любенкова, заведующая Красногорским филиалом Музея Победы.
В мероприятии примут участие председатель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма Инна Харламова, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Копылов, заведующий архивным отделом Научно-просветительного Центра «Холокост» Леонид Терушкин и другие.
Историки, архивисты и ветераны обсудят судьбы узников фашизма и роль Красной Армии в освобождении заключенных нацистских концлагерей.