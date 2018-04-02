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Активные жители Богородского решают вопрос переноса детской площадки
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Активные жители Богородского решают вопрос переноса детской площадки 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
На городском портале «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору места для детской площадки, которая сейчас расположена на улице 3-я Гражданская, дом 6.
В последних числах марта на портале «Активный гражданин» стартовало голосование о месте, на котором должна находиться детская площадка (ул. 3-я Гражданская, д. 6). Свободное волеизъявление проводится по инициативе жителя одного из близлежащих домов.
В ходе голосования жителям Богородского предлагается ответить всего на один вопрос: «Согласны ли Вы перенести площадку за дом?». Сегодня эта площадка расположена возле перекрестка с уклоном в сторону проезжей части, а за домом она будет безопаснее для детей, и им не придется дышать выхлопом от машин.
Проголосовать зарегистрированным пользователям можно по этой ссылке.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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