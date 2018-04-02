Костромские «дочки-матери» отлично готовят роллы

В воскресенье в «Commun cafe» участницы конкурса «Дочки-матери» показывали свои кулинарные таланты. Напомним, творческое соревнование организовано танцевальным центром CODE DE DANCE.

Яркие мамы-конкурсантки со своими очаровательными дочками взяли в руки ножи и отправились на импровизированную сцену — готовить достаточно простое и так любимое россиянами блюдо — роллы. Но сначала они посмотрели мастер-класс по приготовлению ролов, который для них провел один из поваров ресторана. Участницам предстояло повторить тот результат, который получился у повара: ровно, вкусно и эстетично подано.

На протяжении 10 минут на кухне стоял творческий беспорядок. Роллы в итоге дегустировали и члены жюри, и сами участницы.

Но кроме этого всем конкурсанткам надо было удивить жюри своим творческим номером — стихотворением или песней на тему еды.

Семья Зевакиных Ольги и Ульяны настолько зажигательно исполнили веселую песню, в которой рассказали о всех кулинарных секретах своей семьи, что жюри не удержалось и присудило им 1 место.

Знакомим вас с текстом этой песни:

Дочка в кухню с утра открывает двери,

Запах вкусной еды «верю иль не верю»

Заглянула, а там мама суетится,

На плите все шкворчит, варится, дымится.

Мама может сделать омлет,

Сварит борш семье на обед

Страшно вкусно сделает плов,

Напечет с начинкой блинов.

Мясо, птицу, вкусный гарнир

«По зубам» ей сделать и сыр Пусть объелись все, ну и что Завтра нам на фитнес.

Результаты «Кулинарного поединка»:

1 место— Зевакина Ольга и Ульяна

Баландины Татьяна и Елизавета

2 место — Столетовы Юлия и Дана

3 место — Ламовы Светлана и Варвара

Глушковы Наталья и Варвара

Волощенко Екатерина и Карина

Давыдовы Ольга и Диана

Семеновы Светлана и Екатерина

Оценивало участниц жюри, состоящее из партнеров конкурса: Дмитрий Аббакумов — генеральный директор сети книжных магазинов «Леонардо». Екатерина Корецкая — директор информационного портала K1NEWS.RU. Светлана Рыбкина — директор швейно-производственной компании FORLIFE. Елена Винер — основатель Студии красоты PUDRA

Михаил Левывкин— директор компании «Dancemaster»

В группе проекта «Дочки-матери» можно следить за новостями, и, самое главное, голосовать. Ведь, может быть, именно ваш голос изменит всю расстановку сил.

Ну, а пока у участниц впереди новые этапы — фотосессия и танцевальный поединок.

15 апреля в семейном кафе «@Избушка» на Михалевском бульваре состоится мастер-класс по фотопозированию от профессионального и модного фотографа Евгении Шарапиной.

6 мая в творческой мастерской «Акварель» состоится художественный мастер-класс от знаменитых художников Костромы.

27 мая в филармонии Костромской области состоится танцевальный спектакль детского танцевального центра «Code De Dance» и бал для настоящих принцесс.