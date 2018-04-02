Костромские «дочки-матери» отлично готовят роллы 

В воскресенье в «Commun cafe» участницы конкурса «Дочки-матери» показывали свои кулинарные таланты. Напомним, творческое соревнование организовано танцевальным центром CODE DE DANCE.
Яркие мамы-конкурсантки со своими очаровательными дочками взяли в руки ножи и отправились на импровизированную сцену — готовить достаточно простое и так любимое россиянами блюдо — роллы. Но сначала они посмотрели мастер-класс по приготовлению ролов, который для них провел один из поваров ресторана. Участницам предстояло повторить тот результат, который получился у повара: ровно, вкусно и эстетично подано.
На протяжении 10 минут на кухне стоял творческий беспорядок. Роллы в итоге дегустировали и члены жюри, и сами участницы.
Но кроме этого всем конкурсанткам надо было удивить жюри своим творческим номером — стихотворением или песней на тему еды.
Семья Зевакиных Ольги и Ульяны настолько зажигательно исполнили веселую песню, в которой рассказали о всех кулинарных секретах своей семьи, что жюри не удержалось и присудило им 1 место.
Знакомим вас с текстом этой песни:
Дочка в кухню с утра открывает двери,
Запах вкусной еды «верю иль не верю»
Заглянула, а там мама суетится,
На плите все шкворчит, варится, дымится.
Мама может сделать омлет,
Сварит борш семье на обед
Страшно вкусно сделает плов,
Напечет с начинкой блинов.
Мясо, птицу, вкусный гарнир
«По зубам» ей сделать и сыр Пусть объелись все, ну и что Завтра нам на фитнес.
Результаты «Кулинарного поединка»:
1 место— Зевакина Ольга и Ульяна
Баландины Татьяна и Елизавета
2 место — Столетовы Юлия и Дана
3 место — Ламовы Светлана и Варвара
Глушковы Наталья и Варвара
Волощенко Екатерина и Карина
Давыдовы Ольга и Диана
Семеновы Светлана и Екатерина
Оценивало участниц жюри, состоящее из партнеров конкурса: Дмитрий Аббакумов — генеральный директор сети книжных магазинов «Леонардо». Екатерина Корецкая — директор информационного портала K1NEWS.RU. Светлана Рыбкина — директор швейно-производственной компании FORLIFE. Елена Винер — основатель Студии красоты PUDRA
Михаил Левывкин— директор компании «Dancemaster»
В группе проекта «Дочки-матери» можно следить за новостями, и, самое главное, голосовать. Ведь, может быть, именно ваш голос изменит всю расстановку сил.
Ну, а пока у участниц впереди новые этапы — фотосессия и танцевальный поединок.
15 апреля в семейном кафе «@Избушка» на Михалевском бульваре состоится мастер-класс по фотопозированию от профессионального и модного фотографа Евгении Шарапиной.
6 мая в творческой мастерской «Акварель» состоится художественный мастер-класс от знаменитых художников Костромы.
27 мая в филармонии Костромской области состоится танцевальный спектакль детского танцевального центра «Code De Dance» и бал для настоящих принцесс.