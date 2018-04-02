Юрий Берг посетил выставку работ заключенных ИК-8

Накануне в рамках рабочей поездки губернатор области Юрий Берг и глава города Евгений Арапов посетили ИК-8 УФСИН , где побывали на выставке-презентации. Основную экспозицию заняли игровые конструкции для детей, которые включали в себя: шведские стенки, качели, игровые столики многое другое.

Целью выставки является привлечение внимания к сотрудничеству и партнерству администраций муниципальных образований области. В том числе получение инвестиций со стороны предприятий на создание совместных производств. Также основной задачей стало вовлечение максимального количества осужденных в трудовую деятельность, чтобы покрыть выплаты по исполнительным листам потерпевшим.

Губернатор отметил, что исправительные учреждения не только несут функцию исполнения наказаний, но и являются серьезными производственными комплексами, с большими объемами производств, и правительство региона сможет найти схемы помощи учреждениям.