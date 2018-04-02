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Юрий Берг посетил выставку работ заключенных ИК-8
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Юрий Берг посетил выставку работ заключенных ИК-8 

ProOren 44 минуты назад
Фото: ProOren
Накануне в рамках рабочей поездки губернатор области Юрий Берг и глава города Евгений Арапов посетили ИК-8 УФСИН, где побывали на выставке-презентации. Основную экспозицию заняли игровые конструкции для детей, которые включали в себя: шведские стенки, качели, игровые столики многое другое.
Целью выставки является привлечение внимания к сотрудничеству и партнерству администраций муниципальных образований области. В том числе получение инвестиций со стороны предприятий на создание совместных производств. Также основной задачей стало вовлечение максимального количества осужденных в трудовую деятельность, чтобы покрыть выплаты по исполнительным листам потерпевшим.
Губернатор отметил, что исправительные учреждения не только несут функцию исполнения наказаний, но и являются серьезными производственными комплексами, с большими объемами производств, и правительство региона сможет найти схемы помощи учреждениям.
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