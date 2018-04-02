Хореографический ансамбль Планета детства стали лауреатами творческого конкурса

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Хореографический ансамбль «Планета детства» завоевали серебро и звание лауреатов II степени на Всероссийском конкурсе «Шаг к успеху». Мероприятие состоялось 31 марта.

— На конкурсе от нас выступило пять возрастных групп. Среди них ребята младшей и старшей возрастной группы. Мы рады, что дети смогли поразить свои талантов компетентное и строгое жюри. В рамках мероприятия ребята показали несколько номеров, — сообщили представители хореографического ансамбля «Планета детства».

Они добавили, что многие танцоры впервые выступали на сцене. В конце мероприятия лучшим коллективам вручили памятные подарки и кубки.