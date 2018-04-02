Ещё
Хореографический ансамбль Планета детства стали лауреатами творческого конкурса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хореографический ансамбль Планета детства стали лауреатами творческого конкурса 

Администрация поселения Вороновское 36 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Хореографический ансамбль «Планета детства» завоевали серебро и звание лауреатов II степени на Всероссийском конкурсе «Шаг к успеху». Мероприятие состоялось 31 марта.
— На конкурсе от нас выступило пять возрастных групп. Среди них ребята младшей и старшей возрастной группы. Мы рады, что дети смогли поразить свои талантов компетентное и строгое жюри. В рамках мероприятия ребята показали несколько номеров, — сообщили представители хореографического ансамбля «Планета детства».
Они добавили, что многие танцоры впервые выступали на сцене. В конце мероприятия лучшим коллективам вручили памятные подарки и кубки.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
В школе 2073 пройдет конкурс Пасхальные мотивы 31 марта 2018 года в Москве состоится общегородское мероприятие День Аиста Сотрудники ДК Дружба, побывали на форуме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение