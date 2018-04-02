«Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» пройдут в начале апреля

В рамках Всероссийского фестиваля академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» 4 апреля в областной филармонии пройдет концерт пианиста. Организатором выступает министерство культуры и внешних связей Оренбургской области.

После концерта в Оренбурге, маэстро отправится в турне по районам области, где он посетит Адамовку, Светлый, Кваркено и Ясный.