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«Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» пройдут в начале апреля
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«Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» пройдут в начале апреля 

ProOren 35 минут назад
Фото: ProOren
В рамках Всероссийского фестиваля академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» 4 апреля в областной филармонии пройдет концерт пианиста. Организатором выступает министерство культуры и внешних связей Оренбургской области.
После концерта в Оренбурге, маэстро отправится в турне по районам области, где он посетит Адамовку, Светлый, Кваркено и Ясный.
Помимо прочего пианист продолжит акцию «Рояльное движение», благодаря которой в районных центрах Оренбуржья за последние годы появилось уже больше 15 новых концертных инструментов. Все они приобретены при поддержке спонсоров, и переданы Мацуевым в ходе гастролей. В этом году их будет уже четыре. В том числе, в программе «И классика, и джаз» примут участие заслуженный артист России Андрей Иванов — контрабас, заслуженный артист республики Татарстан Айдар Гайнуллин — баян и лауреат международных фестивалей Александр Зингер — ударные.
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