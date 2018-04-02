«Тхэквондо учит преодолевать страх»: интервью с Владимиром Пятковым

«Этим спортом я болею давно»

— Я уже достаточно взрослый дядька. Когда начинал заниматься боевыми искусствами, тхэквондо как такового еще не было. В то время все смотрели на Джеки Чана и Чака Норриса — и хотели быть как они. Сначала я занимался ушу (или кунг-фу), затем — каратэ.

И только в 1987 году в моей жизни появилось тхэквондо. На самом деле, я сформировался больше не как спортсмен, а как тренер-преподаватель. 22 года я руководил Свердловской федерацией тхэквондо (с 1995 по 2017) и 15 лет возглавляю школу традиционного тхэквандо, поэтому этим спортом я болею давно.

«Родители слишком рано ведут детей в спорт»

— Я знаю все плюсы и минусы тхэквондо. На сегодняшний день есть большая проблема (она, кстати, касается и всего спорта в целом) — большинство родителей хотят, чтобы дети чем-то занимались с самого раннего возраста. Они очень рано ведут их в спортивные секции. Нет проблем, что ребёнок рано придёт заниматься футболом. В крайнем случае, у него просто не будет получаться. Проблема, когда ребёнок рано идёт заниматься в бокс, где всегда найдётся мальчик, который его ударит больнее. Нехорошо, когда психически неподготовленный человек попадает в нестандартную ситуацию.

Зачастую к нам приходят с трехлетними, четырехлетними ребятами — и говорят: «Примите нас в секцию тхэквондо».

По силовым единоборствам есть четкие рекомендации: например, карате можно заниматься только с 10 лет. Но, как мы видим, у рынка запрос другой. Ребенок постоянно бегает, проявляет гиперактивность, пристает к родителям. Современная логика такова, что его надо бы отдать заниматься спортом. В большинстве случаев родители приводят проблемных детей.

«Спрос на тхэквондо достаточно большой»

— Наш зал построен совсем недавно, в начале октября. Важно понимать, что основной набор в спортивные секции проходит в сентябре. По большому счету, мы работаем три месяца. Сейчас у нас занимается порядка 100 человек. Наш зал позиционируется как зал борьбы Дао. Тхэквондо изначально не планировалось, как единственный вид единоборств, но оказалось, что спрос на него достаточно велик.

Раньше все занимались в подвалах, но на дворе уже 21 век и надо меняться.

Цены на аренду, в том числе в торговых центрах, достаточно большие. Нам приходится непросто. Помогают разные люди, они понимают всю социальную важность нашего дела. Мы не можем существовать без поддержки среднего и крупного бизнеса. Очень благодарны нашим партнерам.

«В группах занимаются самые разные люди»

— В наш зал ходят дети с 4 до 14 лет. Они выступают на городских и областных соревнованиях. Конечно, у нас есть программы и для маленьких. Например, для шестилетних — программа «маленький ниндзя», которая подготавливает к более серьезному уровню. Занимаются также мужчины и женщины.

Конечно, набирать взрослые группы проблематично: не так много желающих.

Некоторые взрослые люди начинают с нуля. Другие — когда-то занимались спортом и решили возобновить.

Если говорить о преподавательском составе, то наши тренеры в значительной степени разделяют мое отношение к жизни и спорту. Они мои единомышленники. Они большие профессионалы. Это мастера международного класса по тхэквондо с большим опытом. К счастью, мы можем набирать преподавателей, которые близки нам по духу. У нас работают только те, кто любят и знают свое дело.

«При правильном подходе хэквондо делает человека храбрее»

— Единоборства учат человека купировать свои предстартовые состояния. Говоря простым языком, делают его чуточку храбрее. Может ли другой вид спорта это дать? Безусловно, да. Футбол, например.

Но есть различие: в командных видах спорта можно спрятаться за другого игрока, а в единоборствах ты сам себе хозяин.

Есть шахматы и теннис — там тоже не за кого спрятаться. Но, проигрывая в этих дисциплинах, ты не получаешь определенные физические ощущения, чего нельзя сказать о карате, боксе или тхэквондо.

«Нашу жизнь, по большому счету, портит только страх»

— Единоборствами заниматься важно и нужно. Тхэквондо учит уважительному отношению к старшим, честности, терпению и настойчивости, самоконтролю и самообладанию, неукротимому духу (делай, что должно, и будь, что будет).

Как это воспитать? На тренировке с детьми мы встречаемся по 90 минут. Есть выездные лагеря. За это время у нас бывает много разных воспитательных моментов. Нужно с детства приучать ребенка вести себя правильно, учить бытовой честности. Нашу жизнь, по большому счету, портят немногие вещи.

Самое базовое чувство — это страх. Например, страх потерь. Зависть, кстати, тоже страх. И вокруг этого все вертится. Так вот, тхэквондо учит преодолевать это чувство.

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Какова главная проблема профессионального спорта, почему занятия тхэквондо важны, чем хорош новый зал единоборств и восточных практик «ДАО» в ТЦ SILA VOLI — об этом и многом другом нам рассказал экс-президент Федерации тхэквондо Свердловской области, руководитель школы традиционного тхэквандо Владимир Пятков.

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