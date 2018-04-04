Калининград намерен стать площадкой для рынка интеллектуальной собственности

КАЛИНИНГРАД, 4 апреля. / ТАСС /. Калининградская область рассчитывает стать площадкой для развития рынка интеллектуальной собственности и ждет от IPQuorum 2018 предложений, которые найдут применение в регионе. Об этом сообщил в преддверии форума губернатор региона Антон Алиханов.

Форум по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018 пройдет в курортном Светлогорске 11 и 12 апреля и соберет свыше 500 экспертов из более чем 30 стран, которые обсудят проблемы электронной коммерции и цифровых производств, правовые аспекты блокчейна в России и за рубежом, использование технологий в государственном управлении.

"Предложения, озвученные на IPQuorum 2018, найдут у нас применение, и Калининградская область сможет стать площадкой развития рынка интеллектуальной собственности, своего рода форпостом российской инновационной экономики в Европе", — сказал Алиханов, заметив, что регион делает ставку на развитие высокотехнологичного наукоемкого производства и инновации, и для этих отраслей в регионе действуют особые условия, например минимальный взнос для включения в реестр резидентов калининградской ОЭЗ для IT-компаний в 1 млн рублей.

"В регионе успешно растет профессиональное IT-сообщество, есть условия для научно-исследовательской деятельности, причем, начиная со школьной скамьи", — сказал губернатор, отметив, что область выбрали для инвестиций такие крупные компании как GS Group, Битрикс, KODE, признанная лучшим интернет-проектом России на национальной премии «Бизнес-Успех». «Полагаю, что такой тренд в развитии территории не в последнюю очередь оценили организаторы IPQuorum, выбирая площадку для встречи 2018 года», — сказал Алиханов.

В рамках деловой программы IPQuorum 2018 — 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано 7 хабов. По данным организаторов, помимо обсуждения проблем, ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка. В рамках в рамках образовательно-конкурсной программы Startup hub будут определены проекты, которым предоставят грантовую поддержку от 100 тыс. до 300 тыс. рублей