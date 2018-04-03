На форуме по интеллектуальной собственности в Светлогорске выступит оркестр Бутмана

КАЛИНИНГРАД, 3 апреля. / ТАСС /. Оркестр известного российского джазового музыканта Игоря Бутмана примет участие в культурной программе Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018, который пройдет 11 и 12 апреля в курортном Светлогорске под Калининградом. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе форума.

"11 апреля в 19:00 в концертном зале центра «Янтарь-холл» [в Светлогорске] выступит оркестр Игоря Бутмана один из лучших джазовых коллективов России и самый известный российский джаз-бэнд за рубежом", — сообщили в пресс-службе.

За 19 лет своего существования музыканты оркестра выступили на всех самых престижных концертных площадках мира. С джазом Игоря Бутмана выступали практически все выдающиеся западные солисты певцы и музыканты.

"Мы поддерживаем идею перехода российского рынка интеллектуальной собственности на новый «цифровой» уровень и от всей души желаем удачи инициаторам Форума — Ассоциации IPChain", — отметил Бутман, добавив, что музыканты и композиторы «как никто другой, заинтересованы в совершенствовании системы защиты авторских прав». «Сегодня, нередко, нам самим приходится „сражаться“ и с пиратами, и с плагиаторами, и с недобросовестными менеджерами. Эта рутинная „борьба“ отнимает силы и время, отвлекает от работы, мешает творчеству», — отметил музыкант.

В культурной программе форума выставка из 25 картин «Китай в лицах» начала 20 века с элементами дополненной реальности русской художницы Александры Азовцевой, чье имя внесли в Международный реестр художников The First Five Hundred. Вниманию участников представят десять фильмов из цикла «Жизнь замечательных идей» телеканала «Россия — Культура» об истории о великих открытиях в области естественных наук и изобретениях, изменивших мир. Завершит программу концерт органной музыки в честь 10-летия калининградского отделения Союза композиторов России.