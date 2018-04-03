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На форуме по интеллектуальной собственности в Светлогорске выступит оркестр Бутмана
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На форуме по интеллектуальной собственности в Светлогорске выступит оркестр Бутмана 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Новый Калининград.Ru
КАЛИНИНГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Оркестр известного российского джазового музыканта Игоря Бутмана примет участие в культурной программе Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018, который пройдет 11 и 12 апреля в курортном Светлогорске под Калининградом. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе форума.
"11 апреля в 19:00 в концертном зале центра «Янтарь-холл» [в Светлогорске] выступит оркестр Игоря Бутмана один из лучших джазовых коллективов России и самый известный российский джаз-бэнд за рубежом", — сообщили в пресс-службе.
За 19 лет своего существования музыканты оркестра выступили на всех самых престижных концертных площадках мира. С джазом Игоря Бутмана выступали практически все выдающиеся западные солисты певцы и музыканты.
"Мы поддерживаем идею перехода российского рынка интеллектуальной собственности на новый «цифровой» уровень и от всей души желаем удачи инициаторам Форума — Ассоциации IPChain", — отметил Бутман, добавив, что музыканты и композиторы «как никто другой, заинтересованы в совершенствовании системы защиты авторских прав». «Сегодня, нередко, нам самим приходится „сражаться“ и с пиратами, и с плагиаторами, и с недобросовестными менеджерами. Эта рутинная „борьба“ отнимает силы и время, отвлекает от работы, мешает творчеству», — отметил музыкант.
В культурной программе форума выставка из 25 картин «Китай в лицах» начала 20 века с элементами дополненной реальности русской художницы Александры Азовцевой, чье имя внесли в Международный реестр художников The First Five Hundred. Вниманию участников представят десять фильмов из цикла «Жизнь замечательных идей» телеканала «Россия — Культура» об истории о великих открытиях в области естественных наук и изобретениях, изменивших мир. Завершит программу концерт органной музыки в честь 10-летия калининградского отделения Союза композиторов России.
IPQuorum 2018 соберет свыше 500 участников из более чем 30 стран и пройдет под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В рамках деловой программы — 12 тематических сессий и семь хабов. Эксперты обсудят, в частности, проблемы электронной коммерции и цифровых производств, правовые аспекты блокчейна в России и за рубежом, использование цифровых технологий в государственном управлении, судебных и корпоративных сферах, интеграционные процессы на евразийском пространстве, вопросы глобальной интеграции и ее влияния на развитие института интеллектуальной собственности.
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