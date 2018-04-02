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Ветеранам Железноводска сделают ремонт
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Ветеранам Железноводска сделают ремонт 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Администрация Железноводска сообщила STAV.AIF.RU, что в этом году отремонтирует жилища троим ветеранам Великой Отечественной войны.
В запланированные работы входит ремонт кровли и помещений, а также замена сантехники. Адресную помощь для ветеранов профинансировал краевой бюджет, выделив на каждого по 100 тысяч рублей. Работы планируется завершить к 5 мая.
Подобная акция проходит в городе-курорте не в первый раз. Год назад к ремонтным работам привлекали студенческие трудовые отряды. Сейчас администрация вновь рассчитывает на их помощь. Студенты не только красили стены, но и помогали ветеранам убирать и ухаживать за садом.
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