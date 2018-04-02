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В библиотеке №192 бесплатно покажут мультфильмы
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В библиотеке №192 бесплатно покажут мультфильмы 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Мультпоказ запланирован на субботу, 7 апреля. Этот киносеанс будет приурочен ко Дню российской анимации. Напомним: День российской анимации отмечают 8 апреля.
А вообще, библиотеки Юго-Западного округа вплоть до 10 апреля проходят детские образовательные сеансы, организованные в рамках проекта «Москва Анимационная». Сам этот проект осуществляется за счёт средств субсидии Правительства Москвы.
В рамках проекта в библиотеках ЮЗАО вы сможете увидеть программы мультфильмов-победителей Международного фестиваля анимационных фильмов «КРОК», шедевров классической анимации и новых творений студии «Союзмультфильм», а также мультфильмов-победителей Открытого российского фестиваля анимационного кино.
Расписание сеансов в библиотеках ЮЗАО можно узнать здесь: https://vk.cc/7T7gJd
Вернёмся к апрельскому мультсеансу в библиотеке №192 (ул. Старобитцевская, д.23, корп. 2). Он начнётся в 11.45. Ещё раз напомним, что вход — свободный.
Так что приходите, братьев, сестрёнок и друзей приводите!
Но на всякий случай предварительно уточните время сеанса по телефонам:
8-495-711-80-45;
8-495-930-00-04
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