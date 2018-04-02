В библиотеке №192 бесплатно покажут мультфильмы

Мультпоказ запланирован на субботу, 7 апреля. Этот киносеанс будет приурочен ко Дню российской анимации. Напомним: День российской анимации отмечают 8 апреля.

А вообще, библиотеки Юго-Западного округа вплоть до 10 апреля проходят детские образовательные сеансы, организованные в рамках проекта «Москва Анимационная». Сам этот проект осуществляется за счёт средств субсидии Правительства Москвы

В рамках проекта в библиотеках ЮЗАО вы сможете увидеть программы мультфильмов-победителей Международного фестиваля анимационных фильмов «КРОК» , шедевров классической анимации и новых творений студии «Союзмультфильм», а также мультфильмов-победителей Открытого российского фестиваля анимационного кино.

Расписание сеансов в библиотеках ЮЗАО можно узнать здесь: https://vk.cc/7T7gJd

Вернёмся к апрельскому мультсеансу в библиотеке №192 (ул. Старобитцевская, д.23, корп. 2). Он начнётся в 11.45. Ещё раз напомним, что вход — свободный.

Так что приходите, братьев, сестрёнок и друзей приводите!

Но на всякий случай предварительно уточните время сеанса по телефонам:

8-495-711-80-45;

8-495-930-00-04