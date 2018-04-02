Музыкальный лекторий «В пещере горного короля» провели в Кузьминках 

Учащиеся детской школы искусств «Центр» провели музыкальный лекторий «В пещере горного короля» для дошкольников школы № 825 СП № 5.
Темой лектория стало творчество норвежского композитора Эдварда Грига, чье 175-летие в этом году отмечает весь музыкальный мир. На флейте и фортепиано прозвучали музыкальные произведения из цикла «Лирические пьесы» и фрагменты из сюиты «Пер Гюнт». Кроме того, перед ребятами выступила солистка ансамбля классического танца «Антре» Елена Архипова.
Завершился лекторий музыкальной поэтической сказкой Константина Паустовского «Корзина с еловыми шишками», которую малышам рассказали С. П. Карпухина и Н. З. Рысалиев (фортепиано). (вт)