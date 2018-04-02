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Побег из манежа: отец снял скрытой камерой, как его дочка перелезает через детские воротца
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Побег из манежа: отец снял скрытой камерой, как его дочка перелезает через детские воротца 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Родители двухгодовалой малышки не могли понять, как она вылезает через две пары детских воротец, поставленных одно на другое. В конце концов Уэсли Квилти и его жена установили видеокамеру и стали наблюдать из-за угла за тем, что происходит.
Через несколько минут после того, как родители ушли, малышка начала карабкаться вверх по железным прутьям. У всех, кто просматривал видеозапись, на этом месте захватывает дух: девочка забралась на высоту дверной притолоки и перевесилась через край. Но удержалась, не упала и сползла вниз как ни в чем не бывало.
Видеоролик оказался вирусным: посмотреть на то, как тоддлер рвется на свободу, захотели многие. У нас тоже есть такая возможность.
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