В Британии появилась версия, что Скрипалей отравили гречкой

В британской прессе появилась информация о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены гречкой. Как пишет газета The Sun, такая версия появилась после допроса подруги Юлии Скрипаль — россиянки, которую она просила привезти из России в Великобританию эту крупу для своего отца.

"Полиция подозревала, что гостинцы от Юлии для ее отца могли содержать нервно-паралитическое вещество «Новичок», — цитирует издание свой источник.

Сообщается, что Сергей Скрипаль просил свою дочь привезти ему гречку, но Юлия в спешке забыла про нее и потом попросила свою знакомую купить в России и привезти гречку им в Лондон.

При этом имя подруги Юлии Скрипаль газета не называет. Однако есть предположение, что она работает в крупной медицинской компании в России, а в Лондон прилетала вместе со своим мужем вскоре после прибытия туда Юлии.

Правда, остается неизвестным, когда и как посылка была доставлена в дом Скрипаля в Солсбери, отмечает ТАСС

Экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись в Солсбери, как считает британская сторона, воздействию нервно-паралитического вещества.

Премьер Британии обвинила, не приведя никаких доказательств, обвинила в этом Россию. Эта история вызвала грандиозный международный резонанс со взаимной высылкой дипломатов. Россия обвинения в отравлении Скрипалей отрицает.