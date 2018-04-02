В Костроме воспитанники детдома решили опекать постояльцев ночлежки

В Костроме ребята из детского дома сами решили опекать постояльцев костромской ночлежки, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Первый свой визит в костромскую ночлежку ребята из центра помощи детям приурочили к 8 марта. Готовились очень долго. В подарок женщинам из приюта для бездомных сшили специальные органайзеры для вещей. Теперь они украшают стены в вагончиках, где живут постояльцы ночлежки. Угостили в этот праздник подростки всех бездомных и вкусным пирогом, который испекли сами.

Мы, если честно, очень переживали, какой будет реакция у ребят. Боялись, что после первого визита в ночлежку они просто откажутся дальше помогать этим людям. Но были очень поражены тем, что встреча произошла очень тёплая. Ребята все остались довольны. Практически все с трепетом потом рассказывали, делились своими впечатлениями. И все в один голос сказали, что и дальше будут помогать этим людям из ночлежки, — рассказала куратор ребят Нина ДЕНИСЕНКО.

Теперь визиты в ночлежку стали традиционными. Девчонки и мальчишки приходят сюда, чтобы просто поговорить с жителями приюта и помочь им по хозяйству. Ребята помогают колоть и складывать дрова. Приносят воду с ближайшей колонки.

Есть специальная программа, такой проект социализации. Ребятам предложили принять участие в проекте, основная цель которого — приносить добро и помогать. И все ребята сказали, что хотят помогать людям из костромской ночлежки. Я и с нашими со всеми разговаривал. Передал, чтобы в разговоре с детьми учили их, рассказывали им, как не надо жить, а как надо, — рассказал основатель костромской ночлежки Александр ПУШКАРЕВ.

На днях воспитанники центра помощи детям посетили центр гуманитарной помощи. Ребята пришли не с пустыми руками. Для нуждающихся они собрали несколько пакетов вещей и обуви. Помогли работникам центра развешать на вешалки принесённую неравнодушными костромичами одежду. А уже на следующей неделе, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, вновь придут в приют для бездомных, чтобы поздравить его жителей с Пасхой. Специально к этому дню девочки и мальчики испекут куличи. Подарят постояльцам ночлежки ребята и икону.