Учительница призналась, что родила ребенка от 14‐летнего ученика

37‐летняя учительница старшей школы в Огайо Лаура Линн Кросс призналась, что три года встречалась со своим несовершеннолетним учеником и позже родила от него ребенка. Об этом сообщил журнал People.

Лаура Линн Кросс соблазнила восьмиклассника в 2012 году. Сначала преподавательница приглашала

14-летнего

парня к себе домой. Она это делала якобы в воспитательных целях. Позже Кросс удалось убедить родителей подростка отпускать его с ночевкой.

Пара тщательно скрывала свои отношения, но в 2017 году правда всплыла. Общественность узнала о том, что Лаура Линн родила ребенка от своего ученика. Отцу мальчика эту «радостную» новость сообщили по телефону. «Счастливый» дедушка откровенно поговорил со своим сыном, и тот признался, что он действительно является папой малыша.

После всеобщий огласки истории Кросс посадили в тюрьму. Ей предъявили три обвинения в оскорбительных сексуальных действиях. Однако позже учительницу выпустили под залог в размере 100 тысяч долларов. Судебный процесс длился полгода, за это время американка признала свою вину. 24 мая будет оглашен приговор. Лауре Линн Кросс грозит тюремное заключение сроком на 21 год.

Учительницу из города Боровичи Нижегородской области подозревают в романе с 17‐летней школьницей. В соцсетях ранее появлялись совместные фотографии якобы «влюбленных» с милыми комментариями в адрес друг друга. Сеть взорвало фото, на котором подросток и преподавательница целуются. Однако обе уже заявили, что между ними ничего нет, а скандальный снимок сделан в фотошопе.