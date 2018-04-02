На Экотропе Дарвиновского музея развесили новые дуплянки для птиц

С приходом весны пришла пора вешать новые дуплянки для перелетных птиц, которые уже появились в столичном регионе, несмотря на сплошной снежный покров 40-60 см: 16-18 марта прилетели грачи, 24-25 — скворцы, 28 марта отметили первых жаворонков и чибисов. Об этом сообщается на сайте Дарвиновского музея.

На экологической тропе Дарвиновского музея в этом году развешивают новые дуплянки — скворечники, синичники и трясогузочники. В скворечнике могут поселиться скворцы, стрижи, синицы, мухоловка-пеструшка, воробьи. В синичнике (это дуплянка с маленьким летком) поселятся синицы (большая синица и лазоревка) и мухоловка-пеструшка. В трясогузочнике могут гнездиться в городе белая трясогузка и серая мухоловка. Хотя в скворечники мелкие птицы тоже могут жить, но их оттуда часто вытесняют скворцы и стрижи, поэтому специалисты Дарвиновского считают целесообразным вешать и синичники.

В сообщении отмечается. что на День птиц в музее — 31 марта — на экотропе торжественно повесили еще один синичник, при этом специалисты рассказывали посетителям про то, как правильно делать и вешать домики для птиц.

Скворечники и синичники следует вешать на липы, летком — на юго-восток. Такие дуплянки в утренние часы быстрее согреваются. Трясогузочник лучше прикрепить к железной конструкции — так, чтобы гнездо было скрыто, и на него не могла пристроиться ворона.