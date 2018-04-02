Стартовал прием работ на III открытый кинофорум «Благотворительность в объективе»

Специалисты кино-, теле— и видеоиндустрии со всей России, в том числе из Московского региона, смогут принять участие в открытом кинофоруме «Благотворительность в объективе», прием работ уже стартовал и продлится до 20 апреля, говорится в сообщении пресс-службы фонда «Шередарь».

«Фонд «Шередарь» приглашает начинающих и опытных специалистов кино-, теле— и видеоиндустрии, а также некоммерческие организации и благотворительные фонды принять участие в III открытом кинофоруме «Благотворительность в объективе», — говорится в сообщении.

Кинофорум нацелен привлечь внимание начинающих и опытных специалистов — режиссеров, сценаристов и операторов кино-, теле— и видеоиндустрии — к потребностям некоммерческих организаций (НКО). Поэтому кинофорум — не только конкурсный смотр кино-, видео— и телевизионных работ на социальную тематику, но и неформальная площадка для создания творческих коллабораций НКО и специалистов кино и телевидения.

В четырехдневную программу кинофорума включены мастер-классы по режиссуре, сценарному мастерству, актерской игре, техническим аспектам организации и проведения съемочного процесса.

«Мы считаем, что в современном мире — полном несправедливости, неравенства и нерешенных социальных проблем — просто необходимо привлекать внимание общественности к важным вопросам и рассказывать о том, о чем нельзя молчать», — отметил Бондарев.

Прием работ на конкурс продлится до 20 апреля на сайте http://kino.sheredar.ru/.

Для участия в конкурсе будут приниматься видеоработы по номинациям: социальная реклама или видео, телевизионный сюжет (репортаж), вирусная реклама, презентационный ролик, мультипликация/анимация, документальное короткометражное кино, игровое короткометражное кино.

Кроме того, в рамках кинофорума проходит конкурс на лучший сценарий фильма о центре «Шередарь».