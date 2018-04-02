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Стартовал прием работ на III открытый кинофорум «Благотворительность в объективе»
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Стартовал прием работ на III открытый кинофорум «Благотворительность в объективе» 

РИАМО 2 часа назад
Специалисты кино-, теле— и видеоиндустрии со всей России, в том числе из Московского региона, смогут принять участие в открытом кинофоруме «Благотворительность в объективе», прием работ уже стартовал и продлится до 20 апреля, говорится в сообщении пресс-службы фонда «Шередарь».
«Фонд «Шередарь» приглашает начинающих и опытных специалистов кино-, теле— и видеоиндустрии, а также некоммерческие организации и благотворительные фонды принять участие в III открытом кинофоруме «Благотворительность в объективе», — говорится в сообщении.
Кинофорум нацелен привлечь внимание начинающих и опытных специалистов — режиссеров, сценаристов и операторов кино-, теле— и видеоиндустрии — к потребностям некоммерческих организаций (НКО). Поэтому кинофорум — не только конкурсный смотр кино-, видео— и телевизионных работ на социальную тематику, но и неформальная площадка для создания творческих коллабораций НКО и специалистов кино и телевидения.
Как уточняется в сообщении, кинофорум «Благотворительность в объективе» откроется 17 мая и продлится четыре дня, а результаты смотра конкурсных работ будут объявлены на торжественном закрытии кинофорума в Москве 20 мая. Оценивать работы участников будет профессиональное жюри, в которое вошли режиссеры-документалисты Виталий Калинин и Евгений Голынкин, кинорежиссер Александр Баршак, заслуженная артистка России Марина Александрова, режиссер и продюсер Александр Жигалкин, продюсер Анна Коряковцева, учредитель фонда «Шередарь» Михаил Бондарев.
В четырехдневную программу кинофорума включены мастер-классы по режиссуре, сценарному мастерству, актерской игре, техническим аспектам организации и проведения съемочного процесса.
«Мы считаем, что в современном мире — полном несправедливости, неравенства и нерешенных социальных проблем — просто необходимо привлекать внимание общественности к важным вопросам и рассказывать о том, о чем нельзя молчать», — отметил Бондарев.
Прием работ на конкурс продлится до 20 апреля на сайте http://kino.sheredar.ru/.
Для участия в конкурсе будут приниматься видеоработы по номинациям: социальная реклама или видео, телевизионный сюжет (репортаж), вирусная реклама, презентационный ролик, мультипликация/анимация, документальное короткометражное кино, игровое короткометражное кино.
Кроме того, в рамках кинофорума проходит конкурс на лучший сценарий фильма о центре «Шередарь».
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