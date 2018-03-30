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Уровень сероводорода на свалке «Ядрово» превышен почти в два раза
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Уровень сероводорода на свалке «Ядрово» превышен почти в два раза 

РИА Новости 30 марта 2018
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Уровень сероводорода на волоколамской свалке «Ядрово» в Подмосковье превышен в 1,5-2,5 раза, сообщает Роспотребнадзор.
Эту информацию приводит президентский Совет по правам человека (СПЧ). Ранее совет обращался в Роспотребнадзор и в пятницу опубликовал на своем сайте ответ ведомства.
"По результатам исследований на улице Возмище и улице Озерная Волоколамска выявлены превышения гигиенических нормативов (ПДК) по содержанию сероводорода в атмосферном воздухе от 1,5 до 2,5 раза", — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также рассказал о здоровье детей, которые обратились за помощью 21 марта.
"Дети осмотрены специалистами ЦРБ и МОКДЦД (педиатр, аллерголог), МОНИКИ (невролог, токсиколог, инфекционист, педиатр). Подавляющее большинство детей имели отягощенный соматический (аллергологический) анамнез. Врачами-специалистами выставлены диагнозы: функциональные нарушения ЖКТ, атопический дерматит, аллергический ринит, головная боль напряжения, вегето-сосудистая дистония, реконвалесценты ОРЗ", — говорится в сообщении ведомства.
Врачи также запланировали дополнительные токсикологические исследования крови и консультации аллерголога, невролога, гастроэнтеролога, инфекциониста и педиатра.
На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на мусорном полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.
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