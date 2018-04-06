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Фонд кино поддержит создание фильмов «Мастер и Маргарита», «Притяжение-2», «Елки 7» и еще 14 картин
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Фонд кино поддержит создание фильмов «Мастер и Маргарита», «Притяжение-2», «Елки 7» и еще 14 картин 

Агентство «Москва» 29 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Фонд кино поддержит 17 проектов кинокомпаний-лидеров проката. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
«4 апреля 2018 г. состоялось заседание попечительского совета Фонда кино под председательством советника президента Российской Федерации по культуре Владимира Толстого. По итогам заседания попечительским советом был утвержден список из 17 проектов 10 кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку от Фонда кино в 2018 г. и 2019 г. Все проекты прошли тщательный конкурсный отбор, были оценены сценарной рабочей группой и экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов, а также презентаций во время очной защиты кинопроектов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в список проектов, утвержденных попечительским советом Фонда кино, вошли: «Тобол» (АО «ВБД Груп»), «Момент истины» (ЗАО «Дирекция кино»), «Союз Спасения» (ООО «Арт Пикчерс Студия»), «Повелитель ветра» (ООО «Арт Пикчерс Студия»), «Притяжение-2» (ООО «Арт Пикчерс Студия»), «Конек-Горбунок» (ООО «Кинокомпания „СТВ“), „Конь Юлий и большие скачки“ (ООО „Кинокомпания „СТВ“), „Три богатыря и наследница престола“ (ООО „Кинокомпания „СТВ“), „Урфин Джюс 2“ (ООО „Кинокомпания „СТВ“), „Девятая“ (ООО „Нон-Стоп Продакшн“), „Ошибка 102“ (ООО „Нон-стоп Продакшн“), „Мастер и Маргарита“ (ООО „Продюсерская фирма Игоря Толстунова“), „Огонь“ (ООО „Студия „ТРИТЭ“ Никиты Михалкова“), „Елки 7“ (ООО „ТаББаК“), „Стрельцов“ (ООО „Творческо-производственное объединение „РОК“), „Дикая дивизия“ (ООО „Централ Партнершип“), „Миллиард“ (ООО „Централ Партнершип“).
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