Фонд кино поддержит создание фильмов «Мастер и Маргарита», «Притяжение-2», «Елки 7» и еще 14 картин

Фонд кино поддержит 17 проектов кинокомпаний-лидеров проката. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. «4 апреля 2018 г. состоялось заседание попечительского совета Фонда кино под председательством советника президента Российской Федерации по культуре Владимира Толстого . По итогам заседания попечительским советом был утвержден список из 17 проектов 10 кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку от Фонда кино в 2018 г. и 2019 г. Все проекты прошли тщательный конкурсный отбор, были оценены сценарной рабочей группой и экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов, а также презентаций во время очной защиты кинопроектов», — говорится в сообщении. Уточняется, что в список проектов, утвержденных попечительским советом Фонда кино, вошли: «Тобол» (АО «ВБД Груп»), «Момент истины» (ЗАО «Дирекция кино»), «Союз Спасения» (ООО «Арт Пикчерс Студия»), «Повелитель ветра» (ООО «Арт Пикчерс Студия»), «Притяжение-2» (ООО «Арт Пикчерс Студия»), «Конек-Горбунок» (ООО «Кинокомпания „СТВ“), „Конь Юлий и большие скачки“ (ООО „Кинокомпания „СТВ“), „Три богатыря и наследница престола“ (ООО „Кинокомпания „СТВ“), „Урфин Джюс 2“ (ООО „Кинокомпания „СТВ“), „Девятая“ (ООО „Нон-Стоп Продакшн“), „Ошибка 102“ (ООО „Нон-стоп Продакшн“), „Мастер и Маргарита“ (ООО „Продюсерская фирма Игоря Толстунова“), „Огонь“ (ООО „Студия „ТРИТЭ“ Никиты Михалкова “), „Елки 7“ (ООО „ТаББаК“), „Стрельцов“ (ООО „Творческо-производственное объединение „РОК“), „Дикая дивизия“ (ООО „Централ Партнершип“), „Миллиард“ (ООО „Централ Партнершип“).