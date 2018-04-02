Международный рок-фестиваль V-ROX во Владивостоке отменили после пяти лет работы

Международный рок-фестиваль V-ROX, проводившийся во Владивостоке ежегодно с 2013 года, отменен из-за недостатка финансирования, сообщил оргкомитет фестиваля на его официальном сайте.

«В 2018 году заявки от музыкантов на участие в фестивале V-ROX во Владивостоке приниматься не будут. К сожалению, в связи с общими экономическими затруднениями мы не смогли найти возможности для достаточного финансирования фестиваля в том виде, в котором он существовал пять лет», сообщил оргкомитет.

Создатели фестиваля при этом отмечают, что V-ROX намерен продолжить работу в новом формате, который теперь предстоит разработать. Они также предложили всем, кому интересна судьба мероприятия, делиться мыслями и предложениями по поводу нового формата.