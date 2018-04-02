Помочь детям-инвалидам. «Необычные дети Ноябрьска» проведут межрегиональный форум

В Ноябрьске 21 апреля пройдет второй межрегиональный Форум НКО, занимающихся реабилитацией и социализацией детей-инвалидов. Его организует общественная организация «Необычные дети Ноябрьска» на средства Фонда президентских грантов.

Второй форум посвящен 10-летию Детства в Российской Федерации. В программе — презентация программ и проектов как некоммерческих организаций, занимающихся реабилитацией и социализацией детей-инвалидов, так и реабилитационных центров из различных регионов России. Участников ждут дискуссионные площадки, обмен опытом, предусмотрена возможность заочного участия в работе форума.

Сейчас подготовка к форуму находится на финишной прямой. Его участниками станут крупные всероссийские и региональные организации и реабилитационные центры. Ожидается приезд экспертов из международной благотворительной организации «Белая трость», коллег из ХМАО-Югры, Татарстана, Сочи, ямальских городов и районов. Партнеры уже подтвердили свои обязательства.

«Общаясь с коллегами, мы пришли к выводу, что для Ямала оптимально создание проектов НКО, направленных на реабилитацию детей с различными заболеваниями, а также обучающих родителей необходимым методикам. Мы готовы оказывать помощь в поиске средств для реабилитации за пределами округа, как дополнение к их усилиям. Строить свой реабилитационный центр и содержать его экономически нецелесообразно. К тому же ямальские дети нуждаются во многих направлениях реабилитации. Так и появилась идея проведения первого форума», — рассказала руководитель общественной организации Миляуша Молоствова.

Первый форум прошел в апреле прошлого года и привлек более 30 некоммерческих организаций, реабилитационных центров, представителей социально ответственного бизнеса Ямало-Ненецкого автономного округа, Казани, ХМАО-Югры, Екатеринбурга, Челябинска, Самары и других регионов РФ. В результате 25 необычных детей из Ноябрьска смогли пройти реабилитацию безвозмездно либо на льготных условиях. Организаторы надеются, что этот форум поможет закрепить и развить появившиеся связи, привлечь меценатов и спонсоров, а также вывести решение проблемы социализации детей-инвалидов на уровень взаимодействия НКО российских регионов.