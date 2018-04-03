На Ямале детям объяснят как себя вести с бездомными собаками

3 апреля 2018 года Леонид Дяченко глава Надымского района собрал совещание по вопросам снижению рисков нападения бродячих животных на людей в период «собачьих свадеб». Весной безнадзорные животные становятся агрессивней из повышения гормонального фона. В это время особенно опасны собаки, они сбиваются в стаи для совместного поиска партнёров по продолжению рода. Из-за этого растёт количество случаев нападения собак особенно на детей. Ведь в школе детям не рассказывают о правилах поведения с животными, особенно в период весеннего обострения.

Поэтому Леонид Дяченко поручил организовать тематические часы в детских садах и школах, родительских собраниях где расскажут: как вести себя с животными на улице и что делать при нападении собаки. Службам ответственным за отлов поручили вовремя реагировать на сигналы от горожан по отлову бездомных животных. Руководитель муниципалитета попросил напомнить жителям Надымского района, что правом на отлов владеют «Бюро ритуальных услуг» и «Департамент муниципального хозяйства».

Памятка о том как вести себя при нападении собаки

Источник фотографии: baskina.com