На Ямале за два месяца от нападений собак пострадали почти 200 человек

Так, по данным ямальского Роспотребнадзора , за первые два месяца 2018 года собаки покусали 197 человек. При этом случаев заражения человека опасными инфекциями зафиксировано не было. В 2017 году на Ямале животные покусали около 1216 человек. Из них бешенство подтвердили в трех случаях, но в одном из них человека укусила не собака, а северный олень. Стоит отметить, что на Ямале давно уже остро стоит проблема бездомных собак. Только вчера, 4 апреля, в Салехарде стая собак напала на мальчика. Школьник был госпитализирован с многочисленными ранами.