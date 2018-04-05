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На Ямале за два месяца от нападений собак пострадали почти 200 человек
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На Ямале за два месяца от нападений собак пострадали почти 200 человек 

РИА «ФедералПресс» 5 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Так, по данным ямальского Роспотребнадзора, за первые два месяца 2018 года собаки покусали 197 человек. При этом случаев заражения человека опасными инфекциями зафиксировано не было. В 2017 году на Ямале животные покусали около 1216 человек. Из них бешенство подтвердили в трех случаях, но в одном из них человека укусила не собака, а северный олень.
Стоит отметить, что на Ямале давно уже остро стоит проблема бездомных собак. Только вчера, 4 апреля, в Салехарде стая собак напала на мальчика. Школьник был госпитализирован с многочисленными ранами.
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