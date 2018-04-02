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В школе № 1541 прошел ежегодный благотворительный марафон
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В школе № 1541 прошел ежегодный благотворительный марафон 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Мероприятие было посвящено проблемам детей, страдающихредкими генетическими заболеваниями. Акция проводится в школе на проспекте Вернадского, 55 уже третий год. Два дня здесь шумела благотворительная ярмарка, в которой принимали участие малыши, старшеклассники, педагоги и родители. Финальным аккордом праздника доброты стал концерт. — Мы подружились с Фондом помощи детям с тяжелыми генетическими заболеваниями. И решили внести свою лепту в дело помощи тем, кому нужны тепло, поддержка, сердечное участие, — рассказывает директор школы № 1541 Татьяна Уцыка. — Ребята дарят своим ровесникам, страдающим неизлечимыми недугами, свои поделки: бантики, браслетики, мягкие игрушки, любимые книги. В ходе благотворительного марафона собираются значительные суммы денег, которые затем поступают в Фонд помощи детям с тяжелыми генетическими заболеваниями. Ученицы 5 «Б» класса: Милена Кучерова, Лиза Нечесова, Ольга Рубцова, Настя Чижикова, Маша Радченко пришли на ярмарку не с пустыми руками. Каждая из девочек сделала что-то особенное. Лиза Нечесова сварила мыло с хризантемами и испекла розы из яблока и крендельки с сахаром. Это их совместное с папой вкусное произведение. Оля Рубцова сама приготовила овсяное печенье с изюмом и лимонный торт. Насте Чижовой делать печенье помогала бабушка. Кроме того, Настя выпустила свой собственный, отпечатанный на принтере журнал о любимом мультипликационном герое Вуди Вудпекере. Его она собирается отправить в больницу, к своим новым друзьям. « Вуди такой веселый и славный, что рядом с ним невозможно скучать», — считает Настя. Девочки убеждены: их поделки и подарки помогут поддержать больных ребятишек, наполнят жизнь маленьких пациентов клиники светом и теплом. « Эта акция нужна, прежде всего, нашим детям. Они должны знать, что в мире нет чужой боли, что дружба и любовь могут врачевать даже самые страшные недуги, что душа не имеет права на сон, она обязана трудиться! — говорит представитель родительского комитета 10 «А» класса Наталья Саулит. А учитель биологии медицинского класса Наталья Балакина утверждает, что сострадание — начало пути в большую науку. Рита ДолматоваФОТО: Кирилл Журавок
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